Навсегда 20: в адских боях за Бахмут погиб совсем молодой воин

Не завершив учебу, парень принял решение встать на защиту своей Родины

В ходе тяжелых боев с российскими оккупантами за Бахмут погиб молодой военный Дмитрий Овчаренко из села Рихтичи Дрогобычской общины. Храброму защитнику было всего 20 лет.

Об этом сообщила волонтер, заместитель директора Дрогобычского ВПУ-19 Ольга Мицак, пишет издание Drogmedia.

Дмитрий Овчаренко был стрелок-помощник гранатометчика 4 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 3 аэромобильной роты аэромобильного батальона военной части А0284 80 военных действий. 6 мая вблизи населенного пункта Ивановское, Бахмутского района парень погиб при выполнении боевого задания.

"Навсегда 20! Ты, не завершив обучение, подписываешь контракт и идешь защищать Украину. Светлый, общительный, спортсмен с детских лет, умный и начитанный, с перфектным английским, добрый сын и внук, ответственный старший брат, искренний племянник" – написала о бывшем ученике Ольга Мицак.

Парень учился в Дрогобычской гимназии, затем в Дрогобычском ВПУ-19. Проживал в селе Рихтичи Дрогобычской общины. При жизни Дмитрий также увлекался исторической реконструкцией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Бахмутом погибли двое добровольцев из Канады. Вражеский снаряд попал прямо в укрытие, где они прятались от обстрела.