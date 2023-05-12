Воины ВСУ сделали коту инвалидную коляску из российской бомбы, потому что у него отказали лапки (видео)

Кота предлагали усыпить, но воины не сдаются

Украинские военные поражают добротой к животным. Недавно наши защитники спасли жизнь кабанчику, чья семья погибла во время обстрелов. Сейчас же воины спасают жизнь котенка, у которого искалечены лапки.

Как сообщил у себя в TikTok военный Сергей Гриб, они сделали котенка коляску из кассетного снаряда рф. Он выполняет функцию его задних лап, поскольку его собственные отказали:

"У нашего котика "Люцика" отказали задние лапы. Это вторая версия кассетной ракеты рф", — пишет воин. По его словам, они не знают, что с ним произошло. Подозревают, что животное где-то упало и забилось, поскольку сначала он бегал нормально. Однажды утром его нашли таким.

Несмотря на то, что бойцы находятся не в тылу, они свозили кота на рентген, однако тот ничего не показал. Ветеринары предложили просто усыпить животное, но бойцы отказались. Вместо этого взялись за его лечение.

В комментариях предлагают клинику под Киевом, которая может заняться лечением животного, однако Сергей объясняет, что у них нет возможности его туда свозить. Однако надежды не теряют, и надеются, что смогут договориться с волонтерами, спасающими животных. Как объясняет Сергей, котик не ходит уже два месяца, однако старается опираться на лапы.

"Утрачена координация, лапки он чувствует, даже немного стоит. Массаж делаю, но нет достаточно времени," — рассказывает солдат. Люцик в коляске не все время, а всего несколько часов в день. На ночь ему одевают подгузники, чтобы справлял нужду, а также занимаются усовершенствованием коляски, чтобы та была удобнее.

Сам Сергей и люди в комментариях под видео выражают надежду, что животное поправится. Приводят в пример подобные случаи.

Напомним, что это уже не в первый раз, когда украинские военные берут под свое крыло животных на фронте. Так, воины под Бахмутом раньше похвастались своим пушистым боевым побратимом, родившимся уже во время серьезных противостояний.

Другая трогательная история сложилась с боевым котом Томом. Как рассказала "Телеграфу" его нынешняя владелица, военные обнаружили больное животное выброшенным на дороге под Херсоном, а выхаживали его в окопах под Бахмутом.