Грозят поломкой: какие 6 настроек смартфона лучше не трогать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Дилетантам" лучше обходить стороной некоторые настройки смартфона, чтобы не бежать потом к мастеру
Расстроить работу смартфона могут не только вредные привычки при его использовании, но и случайные действия владельца, который не очень разбирается в тонкостях настроек. В некоторые из них лучше вообще не лезть, если вы точно не уверены в том, что делаете.
Об этом рассказывает itechua.
1. Все настройки сети
Тем, кто не разбирается в этой области, лучше туда не вмешиваться. Тем более, что зачастую это и не нужно, а вот неприятности можно устроить. Например, случайно сменив оператора, или отключив доступ в интернет. В этих настройках можно непреднамеренно лишить себя важных функций телефона.
2. Режим разработчика
Большинство смартфонов на Android имеет так называемый режим "для разработчиков". Доступ к нему дает несколько нажатий на версию Android или прошивка в настройках. Он дает возможность менять ряд параметров: аппаратное ускорение, разрешение дисплея, включение и выключение различных модулей и тому подобное. Все это может быть полезным в руках профессионала, но вот обычный пользователь может расстроить работу своего телефона.
3. Настройка приложений, имеющих доступ к звонкам и SMS
Речь о различных антиспам-приложениях, неправильная настройка которых грозит потерей важных звонков и сообщений. Если уж решили все же установить эти приложения самостоятельно, нужно детально изучить в сети, как корректно их настроить.
4. Специальные возможности
К ним относятся, например, увеличение шрифта, инвертация цветов дисплея, добавление возможности управления жестами, изменение контрастности и цветовой схемы. Неопытное обращение с этими возможностями может привести к нежелательным последствиям: например, можно так увеличить масштаб, что будет невозможно войти в настройки, чтобы отменить изменения. Кроме того, эксперименты с цветом и масштабом могут вызвать зависание гаджета, особенно в бюджетных моделях.
5. Настройка камеры
Сегодня смартфоны имеют богатое меню настроек камеры, однако в руках дилетанта, они могут стать причиной неприятностей. Например, изменение каких-то параметров может привести к ухудшению качества фото или фокусировки.
6. Настройка разрешений
Разрешения для доступа к SMS и звонкам нужно давать очень осторожно, и не предоставлять их непонятным и малоизвестным приложениям. Если приложение, не имеющее функционала звонков и отправка SMS, требует доступа к SMS-хранилищу, это причина насторожиться. Не исключено, что это приложение опасно и способно с помощью SMS-банка снять деньги со счета.
В любом случае, меняя настройки, нужно запоминать, что именно вы делаете, чтобы понять последствия. Для этого можно делать снимок экрана(клавиша питания + клавиша громкости вниз одновременно). Это поможет разобраться, что делают те или иные настройки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему частые небольшие зарядки смартфона лучше, чем полная зарядка.