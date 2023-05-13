Грозят поломкой: какие 6 настроек смартфона лучше не трогать

"Дилетантам" лучше обходить стороной некоторые настройки смартфона, чтобы не бежать потом к мастеру

Расстроить работу смартфона могут не только вредные привычки при его использовании, но и случайные действия владельца, который не очень разбирается в тонкостях настроек. В некоторые из них лучше вообще не лезть, если вы точно не уверены в том, что делаете.

Об этом рассказывает itechua.

1. Все настройки сети

Тем, кто не разбирается в этой области, лучше туда не вмешиваться. Тем более, что зачастую это и не нужно, а вот неприятности можно устроить. Например, случайно сменив оператора, или отключив доступ в интернет. В этих настройках можно непреднамеренно лишить себя важных функций телефона.

2. Режим разработчика

Большинство смартфонов на Android имеет так называемый режим "для разработчиков". Доступ к нему дает несколько нажатий на версию Android или прошивка в настройках. Он дает возможность менять ряд параметров: аппаратное ускорение, разрешение дисплея, включение и выключение различных модулей и тому подобное. Все это может быть полезным в руках профессионала, но вот обычный пользователь может расстроить работу своего телефона.

3. Настройка приложений, имеющих доступ к звонкам и SMS

Речь о различных антиспам-приложениях, неправильная настройка которых грозит потерей важных звонков и сообщений. Если уж решили все же установить эти приложения самостоятельно, нужно детально изучить в сети, как корректно их настроить.

4. Специальные возможности

К ним относятся, например, увеличение шрифта, инвертация цветов дисплея, добавление возможности управления жестами, изменение контрастности и цветовой схемы. Неопытное обращение с этими возможностями может привести к нежелательным последствиям: например, можно так увеличить масштаб, что будет невозможно войти в настройки, чтобы отменить изменения. Кроме того, эксперименты с цветом и масштабом могут вызвать зависание гаджета, особенно в бюджетных моделях.

5. Настройка камеры

Сегодня смартфоны имеют богатое меню настроек камеры, однако в руках дилетанта, они могут стать причиной неприятностей. Например, изменение каких-то параметров может привести к ухудшению качества фото или фокусировки.

6. Настройка разрешений

Разрешения для доступа к SMS и звонкам нужно давать очень осторожно, и не предоставлять их непонятным и малоизвестным приложениям. Если приложение, не имеющее функционала звонков и отправка SMS, требует доступа к SMS-хранилищу, это причина насторожиться. Не исключено, что это приложение опасно и способно с помощью SMS-банка снять деньги со счета.

В любом случае, меняя настройки, нужно запоминать, что именно вы делаете, чтобы понять последствия. Для этого можно делать снимок экрана(клавиша питания + клавиша громкости вниз одновременно). Это поможет разобраться, что делают те или иные настройки.

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