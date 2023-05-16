Исчезновение денег со счета и не только: 7 признаков, что в телефоне есть вирус

Каждый смартфон должен быть защищен антивирусной программой, но это даже не дает стопроцентного результата

Чтобы телефон работал на максимум своих возможностей, нужно соблюдать ряд правил, но даже при этом он может тормозить и "капризничать". В таком случае прежде всего нужно установить, не является ли причиной проблем вирус.

Как понять, что смартфон "заразился" вирусом, напомнили специалисты Черкасского научно-исследовательского экспертно криминалистического Центра МВД Украины.

Прежде всего, каждый смартфон должен быть защищен антивирусной программой, но даже это не дает стопроцентного результата, ведь создаются все новые и новые вредоносные программы. Некоторые, например, могут сканировать и использовать данные или приватные сообщения. Важно регулярно проверять телефон на наличие вирусов и вредоносного программного обеспечения.

Признаки заражения телефона вирусом:

Быстрая потеря заряда. Батарея начинает садиться гораздо быстрее, если вредоносное ПО работает в фоновом режиме.

Сбой приложений. Постоянно повторяющиеся сбои в работе приложений должны насторожить. Этому может быть несколько причин, но одна из них — вирусы.

Увеличение использования данных. Вирус может незаметно работать в смартфоне в фоновом режиме, однако один из признаков его наличия – значительное увеличение общего использования данных.

Исчезновение средств со счета телефона. Некоторые типы вирусов способны делать подписки на премиум-аккаунты, совершать покупки в определенных программах, и так далее.

Всплывающие окна. Иногда это просто реклама при просмотре веб-страниц, однако частое появление всплывающих окон при закрытом браузере может свидетельствовать о "деятельности" рекламного ПО.

Перегрев телефона. "Вредитель" может использовать много ресурсов телефона, следствием чего является его перегревание.

Спам-тексты. Некоторые вирусные программы не только собирают конфиденциальные данные, но и отправляют контактам из адресной книги сообщения с опасными ссылками и прикрепленными файлами.

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