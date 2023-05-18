Совершенно секретно: одна из стран-союзниц обучила и вооружила несколько тысяч бойцов ВСУ

До пяти тысяч украинских солдат прошли тайное обучение в Швеции

Страны-союзницы Украины регулярно проводят обучение украинских воинов. По информации Генштаба, группы украинских воинов проходят обучение в Литве, Германии, Польше, Великобритании и других страна. А сейчас впервые стало известно, что Швеция согласилась обучить бригаду численностью от 3 до 5 тысяч солдат на современной западной технике, но делала это совершенно секретно.

Об этом пишет британское издание The Times, а позже подтвердил шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что эта бригада может стать одной из наиболее боеспособных подразделений, которые будут участвовать в контрнаступлении.

Так, украинские воины в Швеции оснащены немецкими танками Leopard 2, шведскими артиллерийскими системами Archer и шведскими боевыми машинами CV-90. Такое количество современной западной техники делает бригаду "одним из самых мощных подразделений ВСУ".

Как сообщает британская газета, в мае бригада уже вернулась в Украину и в ближайшее время будет задействована на фронте. А шведские СМИ сообщают, что это первое публичное сообщение о том, что украинские воины обучаются в Швеции. Официально шведские Силы обороны как и Генштаб ВСУ информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как долго украинских пилотов будут обучать работе с самолетами F-16. По словам военного эксперта, у украинских пилотов не должно возникнуть сложностей в работе с западными истребителями.