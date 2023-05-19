Потеря данных и другие неприятности: 5 минусов использования карты памяти и чем ее заменить

Информация с карты памяти может быть похищена, либо уничтожена вирусами

Для расширения возможностей смартфона часто используется карта памяти, в зависимости от модели способная увеличить объем памяти до 1 Тб. Не все приложения можно установить на нее, но она работает как "депо" данных — фото и видео. Однако при очевидных преимуществах, использование карты памяти имеет и свои минусы.

О них рассказал портал itechua.

1. Ненадежность. Такие устройства крайне примитивны и слабо защищены от программных ошибок. Нередки ситуации, когда карта памяти выходит из строя на ровном месте, все фото и видео теряются в один момент. В большинстве случаев ремонт невозможен, а возможность сохранить данные если и есть, обойдется недешево. Таким неприятностям чаще всего подвержены дешевые накопители малоизвестных производителей.

2. Неспособность работать с большим количеством програм. Внутренняя память смартфона обладает более высокой скоростью, чем скорость работы флэш-карты. По этой причине основные приложения невозможно установить на карту, а только на собственный накопитель телефона.

3. Бессмысленная трата денег. Память в современных смартфонах довольно объемная — сегодня без проблем можно купить гаджет со 128 гигабайтами памяти. Этого достаточно для обычного использования устройством. Даже тем, кто каждый день снимает ролики, этой памяти хватит надолго. Тратиться на карту памяти просто нет смысла.

4. Утечка данных и вирусы. Информация с карты памяти может быть похищена, либо уничтожена вирусами. Это может произойти в ходе подключения карты в картридер на компьютер, зараженный вредоносным ПО. Оно может и сделать копию файлов, а также зашифровать карту памяти, сделав ее использование невозможным.

5. Недолговечность. Накопитель имеет ограниченный ресурс, измеряемый количеством циклов перезаписи. Карта памяти хранит файлы в виде электрических зарядов внутри блоков микросхемы. Изнашиваясь, ячейки микросхемы перестают сохранять заряды, работа становится медленной и со сбоями. Частое записывание и удаление информации с карты памяти быстро приводит ее в негодность. По-хорошему, при активной эксплуатации, такой накопитель нужно менять раз в год.

Как не потерять данные и чем заменить карту памяти

Для хранения данных лучше всего пользоваться облачными сервисами — существуют бесплатные варианты. Правда, для этого необходим скоростной интернет, но в современном мире эта проблема решаема. Пользуясь картой памяти, периодически нужно создавать резервные копии данных на компьютере.

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