Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

При содействии благотворительного фонда ВСУ уже получили более 110 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одной из воинских частей Вооруженных сил Украины пикап высокой проходимости Ford Ranger, микроавтобус Volkswagen Transporter Т5 и два тепловизора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили и техника поступили в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задания в районе города Бахмут и в его окрестностях.

Автомобили оборудованы камерами ночного видения для безопасного передвижения воинов в ночное время.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.