Льготы для семей ветеранов: кто из лиц может получить их после смерти военного
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Семьям погибших ветеранов будут предоставлять льготы
Ветеранам войны и их семьям государством предусмотрена компенсация для приобретения жилья. Кроме этой выплаты, семьи бойцов имеют право на льготы в случае их смерти.
Как сообщает Зеркало недели, существует 4 категории ветеранов.
К семьям умерших ветеранов относятся:
- семьи лиц, погибших (пропавших без вести) или умерших в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время защиты Родины или исполнения других обязанностей военной службы (должностных обязанностей), а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или полученного во время прохождения военной службы (в том числе на территории других государств) во время военных действий и конфликтов;
- семьи военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, которые призывались на собрание военнообязанных Министерства обороны, органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР и погибли (умерли) при выполнении задач по охране общественного порядка при чрезвычайных ситуациях, связанных с антиобщественными проявлениями;
- семьи погибших во время Второй мировой войны лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также семьи погибших в результате боевых действий работников госпиталей, больниц и других медицинских учреждений;
- семьи лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства, а также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства.
В сообщении добавляется, кто из членов семьи умершего может получить льготы:
- родители;
- один из супругов, который не женился вторично, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети, не имеющие (и не имевшие) своих семей;
- дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;
- иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- супруга (супруг) умерших лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны, а также супруга (супруг) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате военным по найму жилья. Размер компенсации будет зависеть от количества членов семьи и фактического места жительства.