Телефон не подключается к Wi-Fi: как устранить проблему
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Иногда достаточно просто перезагрузить телефон, а иногда нужно "подключать тяжелую артиллерию"
Wi-Fi — это технология беспроводной передачи данных, которая дает доступ в интернет, и сбои в его работе крайне неприятны, но есть способы самостоятельно решить проблему. А вот если вы не пользуетесь интернетом в данный момент, эту функцию лучше отключать.
Существует несколько причин, почему телефон не подключается к Wi-Fi, пишет moyo.ua.
Почему телефон может не подключаться к Wi-Fi
- Неправильный ввод пароля Wi-Fi
- Слабый сигнал
- Включен режим полета или выключен Wi-Fi
- Перегрузка сети
- Проблемы с маршрутизатором
- Устаревшее программное обеспечение или прошивка
- Конфликт IP-адресов
- Неправильные настройки сети в телефоне
Как устранить проблему
Пароль. Прежде всего нужно убедиться, что вводимый пароль верен — внимательно прописать
буквы, цифры, символы.
Перезагрузка телефона. Это простое действие иногда решает проблему. Как альтернатива — отключить телефон на несколько секунд и снова активировать. Это может обновить настройки и избавить гаджет от сбоев.
Проверка сигнала. Нужно убедиться, что смартфон находится в зоне покрытия.
Режим полета. Его активация может быть одной из причин отсутствия интернета, поэтому нужно отключить режим полета в настройках телефона.
Перезагрузка роутера. Для этого нужно отключить его на 10-15 секунд и снова активировать, несколько минут он будет перезагружаться, после чего можно снова подключать телефон к Wi-Fi.
Обновление програмного обеспечения телефона. Если обнаружены обновления, нужно их установить.
Сброс настроек сети. Для этого нужно зайти в раздел "Сеть или подключение", найти "Сброс настроек сети" или "Сброс настроек Wi-Fi, мобильных устройств и Bluetooth". Далее нужно подтвердить действие и перезагрузить телефон. Далее нужно опять подключиться к Wi-Fi и настроить другие подключения. Важно понимать, что этот способ приведет к удалению всех сохраненных сетей Wi-Fi, пары Bluetooth и VPN.
Проверка конфигурации маршрутизатора. Доступ к его настройкам можно получить через веб-браузер компьютера. Надо проверить правильность настроек, возможно потребуется обновление прошивки, что повысит производительность.
Если проблема не исчезла:
Переподключиться к другой сети Wi-Fi: это поможет понять в чем проблема — в самом телефоне, или неустойчивом сигнале. Если смартфон ловит другую сеть — дело в настройках.
Сделать сброс до заводских настроек: перед этим нужно сделать резервную копию, так как вся информация будет утеряна. В настройках телефона нужно найти параметры сброса (обычно в разделе "Система" или "О телефоне"), выбрать "Сброс параметров" либо "Сброс настроек телефона". После завершения сброса перенастроить телефон и снова подключиться к Wi-Fi.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужно отключать мобильный интернет на телефоне.