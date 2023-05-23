Пенсии для повторно мобилизованных военных: для кого сохраняется выплата и от чего будет зависеть ее размер

Мобилизированным военным пенсионерам выплата пенсии сохраняется

Большинство уволенных военных в Украине не могли себе представить, что они снова пойдут на военную службу в разные вооруженные формирования страны. Однако полномасштабное вторжение изменило планы бойцов, поэтому у повторно мобилизованных защитников государство не будет забирать пенсии.

Как сообщает издание Минобороны Аrmyinform, бойцы, получающие пенсию для военных, в случае призыва их на военную службу во время частичной или общей мобилизации, на особый период в Вооруженные силы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, органов и подразделений гражданской защиты выплата пенсий на время такой службы не прекращается.

Как объясняет издание, выплата пенсий бойцам производится с учетом дополнительной выслуги лет со времени повторного принятия их на службу до дня демобилизации или увольнения. Однако, если новый размер выплаты будет ниже суммы, которую они получали до повторного принятия на службу, то пенсия будет начисляться в размере, который бойцам совершался до призыва или принятия на службу в связи с мобилизацией, на особый период.

В сообщении добавляется, что вышеуказанный порядок сохранения пенсии распространяется на пенсионеров-военных, принятых на службу на должности начальствующего и рядового состава органов внутренних дел в подразделения патрульной службы милиции особого назначения. Эту выплату называют "безвозмездная правовая помощь".

Пенсии исчисляются в процентах от размера денежного обеспечения, учитывая следующие факторы:

оклады по должности;

военное (специальное) звание;

процентную надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышение);

и премии в размерах, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным медикам. Они могут получить боевые, если они находятся на передовой.