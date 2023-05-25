Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника

При содействии благотворительного фонда ВСУ получили уже более 115 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал батальону особого назначения "Миротворец" два внедорожника – Mitsubishi L200 и Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

"Бойцы батальона еще в 2014 году стали на защиту нашей Родины, и уже 9 лет борются с вражескими захватчиками", — отметили в фонде.

На Mitsubishi L200 дополнительно установлены камера ночного видения, LED-освещение, лебедка и размыкатель электрической цепи одним тумблером.

Nissan Navara также дооборудован камерой ночного видения и LED-освещением.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.