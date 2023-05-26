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Не только деньги на ветер: три причины не клеить защитную пленку на экран телефона

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Защитная пленка для телефона не несет ожидаемой пользы Новость обновлена 26 мая 2023, 07:33
Защитная пленка для телефона не несет ожидаемой пользы. Фото Freepik

Эта иллюзорная защита имеет еще и несколько минусов

Некоторые привычки продлевают жизнь и улучшают работу смартфона, а вот польза от наклеивания на экран защитной пленки не так однозначна, как кажется.

О том, почему не стоит клеить защитную пленку на экран телефона, рассказал портал itechua.

Прежде всего, это — выброшенные на ветер деньги, более того, давая иллюзию защиты на самом деле такой способ только добавляет проблем.

Во-первых, тонкая пластинка пластика, которой по-сути является защитная пленка, просто не способна защитить экран от повреждений во время падения. Все зависит от силы удара телефона при падении — если он упал с достаточной высоты, либо на неудачную поверхность, экран все равно треснет. Максимум, от чего может защитить пленка — мельчайшие царапины.

Во-вторых, такая иллюзорная защита создает блики и искажает картинку на экране.

В-третьих, защитная пленка еще больше будет мешать видеть четко, так как на ней от малейшего прикосновения остаются отпечатки пальцев и разводы, делая изображение размытым и нечетким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на экране телефона может появляться зеленая полоса и что с этим делать.

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