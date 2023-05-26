Не только деньги на ветер: три причины не клеить защитную пленку на экран телефона
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Эта иллюзорная защита имеет еще и несколько минусов
Некоторые привычки продлевают жизнь и улучшают работу смартфона, а вот польза от наклеивания на экран защитной пленки не так однозначна, как кажется.
О том, почему не стоит клеить защитную пленку на экран телефона, рассказал портал itechua.
Прежде всего, это — выброшенные на ветер деньги, более того, давая иллюзию защиты на самом деле такой способ только добавляет проблем.
Во-первых, тонкая пластинка пластика, которой по-сути является защитная пленка, просто не способна защитить экран от повреждений во время падения. Все зависит от силы удара телефона при падении — если он упал с достаточной высоты, либо на неудачную поверхность, экран все равно треснет. Максимум, от чего может защитить пленка — мельчайшие царапины.
Во-вторых, такая иллюзорная защита создает блики и искажает картинку на экране.
В-третьих, защитная пленка еще больше будет мешать видеть четко, так как на ней от малейшего прикосновения остаются отпечатки пальцев и разводы, делая изображение размытым и нечетким.
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