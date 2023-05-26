Льготы на оплату коммуналки военным: при каких условиях можно получить социальные преимущества

Коммунальные услуги — далеко не дешевы, поэтому социальная помощь от государства достаточно нужна

Военным в Украине выплачивают помощь за аренду жилья, а теперь они смогут получить льготы на оплату коммунальных услуг.

По данным Пенсионного фонда Украины, участники боевых действий имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщается в публикации, чтобы получить льготы нужно обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления :

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Для получения льгот требуются следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий право на льготы;

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой.

Добавляется, что информацией о месте жительства человека есть сведения, внесенные в паспорт как место регистрации.

В то же время, для подтверждения фактического места жительства (при необходимости) участник боевых действий должен предоставить: справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, договор аренды, справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу или другой официальный документ, что подтверждает фактическое местожительство льготника.

В случае отсутствия последнего документа предоставляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица, который составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Заявление в ЕГАРП подается либо лично, либо в электронной форме и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, или по почте.

Также папку с необходимыми документами могут принимать должностные лица исполнительных органов местных советов соответствующих территориальных общин или военных администраций и должностные лица центров предоставления административных услуг, исключительно с формированием электронного дела и передаются в орган ПФУ в течение трех рабочих дней с даты поступления.

"Если человек имеет право на льготы согласно нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы", — говорится на вебпортале.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРП информации, льготник сообщает об этом ПФУ в течение 30 дней.

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