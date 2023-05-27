Зачем ставить телефон в пустую чашку: лайфхак, о котором вы могли не знать

Этот способ выручит тех, для кого будильник и любимые композиции всегда звучат слишком тихо

Есть немало секретов, которые помогают улучшить работу телефона, какие-то понятны сразу, а другие довольно экзотичны. Так, некоторые оставляют свой телефон "ночевать" в пустой емкости, чаще всего в чашке.

О том, что это дает, рассказал портал itechua.com.

Такой трюк поможет не проспать — дело в том, чо многие не слышат звук будильника с телефона, даже если громкость установлена на максимум. Звук все равно слишком тихий и человек не просыпается вовремя.

Если же положить телефон в пустую емкость (небольшую банку, чашку, стакан) она срабатывает как усилитель звука, он становится значительно громче и шансы услышать сигнал будильника утром сильно возрастают.

Этот же способ можно использовать не только для будильника, а во всех случаях, когда нужно усилить звук. Положив телефон в пустую емкость можно слушать музыку — звук станет громче и порадует любителей максимальніх децибелов. Это актуально, например, на природе, или просто на улице, когда нужно, чтобы музыка играла "на всю катушку".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как лучше класть телефон на стол — экраном вниз или вверх? На дисплей или заднюю крышку? Мало кто знает, что неправильное положение может повлиять на продолжительность работы смартфона.