Почему телефон быстро теряет заряд, даже если им не пользуются: причины и что делать

Телефон может "садиться" даже когда просто лежит, причины разные — от отслужившего свое аккумулятора до неправильных настроек

Иногда пользователи сталкиваются с ситуацией, что телефон быстро разряжается, даже когда просто лежит, это может произойти по нескольким причинам.

Почему гаджет быстро "садится" даже в состоянии покоя и как этому помочь, рассказал портал itechua.

1. Телефон может быстро терять заряд из-за того, что в нем в фоновом режиме продолжают работать некоторые приложения. Они и "пожирают" энергию. Если это так, необходимо изменить настройки приложений.

2. Некоторые приложения могут загружать большие объемы данных, быстро разряжая батарею. В настройках смартфона нужно найти это "прожорливое" приложение и выставить для него запрет на передачу данных в фоновом режиме.

3. Быстрая потеря заряда даже без пользования может быть признаком присутствия в телефоне вредоносного программного обеспечения. Гаджет может заразиться им при посещении сомнительных сайтов или при загрузке приложений на сторонних источниках.

4. Может быть, что аккумулятор банально отслужил свое. Со временем емкость батареи уменьшается, она начинает "садиться" все быстрее и быстрее. Специалисты рекомендуют менять аккумулятор после двух-трех лет службы. Однако сначала нужно убедиться, что проблема именно в его износе.

5. Быстрая потеря энергии телефоном может также быть вызвана и проблемами с контроллером питания. Однако диагностировать их самостоятельно очень трудно, требуется профессиональная консультация.

6. Быстро садиться даже без использования телефон может также из-за постоянно включенного Wi-Fi, Bluetooth или даже мобильной передачи данных. Это заставляет телефон постоянно переключаться между доступными типами сетей, что быстро "сжираюет" батарею. Устранить это просто – нужно выключить лишние функции и включать их только при необходимости.

7. Смартфон не любит ни сильного холода, ни жары. Слишком высокие или низкие температуры оказывают негативное влияние на батарею, она быстро теряет заряд.

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