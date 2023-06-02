Накапливают хлам и тормозят работу: 5 обязательных мест для "генеральной уборки" смартфона

Смартфон нуждается в регулярном несложном уходе

Существует несколько причин, по которым может замедляться работа смартфона. Одна из них — большое количество мелких и зачастую ненужных файлов.

О том, как избавиться от мусора, тормозящего работу телефона, рассказал портал itechua.com.

Чем больше мелких файлов на устройстве, тем медленнее он работает. Даже если они не занимают много места, система вынуждена тратить время на работу с ними. Поэтому все ненужное необходимо периодически удалять, устраивая "генеральную уборку" своему телефону.

Важно также оставлять свободными не менее 10 гигабайт памяти, это необходимо для корректной работы системы. Когда память забита на 99%, контролеру сложно быстро получить нужные данные. Кроме того, особенность flash памяти в том, что чем меньше свободного места на устройстве, тем быстрее она деградирует.

Какие места в смартфоне нужно периодически чистить

Кэш приложений. Каждое приложение хранит нужные для работы данные в кэше. Это дает возможность программе не вычислять каждый раз необходимые данные, а сделать это один раз и сохранить в накопителе.

В результате кэш раздувается, смартфон начинает тормозить, а в памяти остается все меньше места. Поэтому хорошо взять себе за правило раз в месяц в настройках смартфона переходить в раздел "Приложения", выбирать наиболее часто используемые программы и очищать кэш. Особенно надо обратить внимание на браузер, мессенджеры и социальные сети.

SMS-сообщения. Хотя сами по себе они занимают не много места, однако накапливаясь, могут тормозить работу системы. Все ненужные сообщения лучше удалять.

Медиафайлы в мессенджерах. В большинстве случаев мессенджеры по умолчанию сохраняют все медиафайлы в память смартфона. Это можно изменить в настройках, но не всегда удобно. Поэтому стоит периодически "выбрасывать" из мессенджеров ненужные фото, видео и голосовые сообщения.

Корзина. Во многих смартфонах есть корзина, куда попадают удаленные файлы. Как правило, она находится в разделе "Галерея" или имеет отдельную папку "Недавно удаленные". Чаще всего, файлы из нее автоматически удаляются через 30 дней, однако при активном их удалении лучше чистить ее самостоятельно.

Папка "Загрузка". Туда попадает все, что вы загружаете с помощью мобильного браузера или через приложение. Ее тоже рекомендуется время от времени чистить. Доступ к ней можно получить через стандартный проводник Android, либо установив специальные приложения, например Total Commander или "Файловый менеджер".

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