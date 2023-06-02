Пономарев вступился за Лободу, которая оставила в России все и помогает людям в Украине

"Это был шаг. Шаг, заслуживающий уважения", – говорит Пономарев

Певец Александр Пономарев считает, что украинские артисты, которые до полномасштабного вторжения работали в России, должны поступить как Светлана Лобода – порвать все связи с РФ, вернуться в Украину и помогать в родной стране. Об этом певец сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"После 24 февраля она оставила там все, что у нее было, и приехала сюда в Украину помогать. Почему не поступить так хотя бы? Я не оправдываю какие-то ее предыдущие шаги, как там люди отреагируют, но это был шаг. Шаг, заслуживающий уважения", – подчеркнул артист.

Пономарев считает, что единственная причина, по которой некоторые артисты из Украины избрали Россию, – это деньги.

"Я бы так ни сделал, это ясно. У меня были бы другие поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно. Почему так вышло? Я даже не понимаю. Оправдание этому, кроме того, что заработать денег, я не вижу", – сказал он.

Напомним, что в свой день рождения Лобода перечислила миллион гривен на восстановление домов в Ирпене. Она сагитировала своих подписчиков помочь собрать недостающую сумму на строительство.