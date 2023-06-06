Как не "убить" телефон в жару: три летних лайфхака

Телефон, как и человек, может пострадать от перегрева и яркого солнца

Чтобы продлить срок службы телефона, нужно избегать распространенной ошибки при его эксплуатации, а также позаботиться о том, чтобы гаджету не навредили высокие летние температуры и прямые солнечные лучи — высока опасность перегрева аккумулятора.

О трех простых шагах, которые помогут защитить телефон летом, рассказал портал itechua.com.

Освободить телефон от чехла

Такая "одежда" для телефона выполняет защитную функцию, оберегая его от ударов и царапин. Однако в жаркие дни чехол может навредить, мешая гаджету охлаждаться. Это может стать причиной перегрева и выхода телефона из строя. Поэтому в дни пиковых температур, телефон лучше "раздевать".

Снизить нагрузку на телефон

Также в особо жаркие дни не стоит запускать тяжелые файлы и приложения на смартфоне. Дело в том, что это повышает нагрузку на аккумулятор и он больше нагревается. Так как в жару он просто не может охлаждаться, есть риск поломки. Поэтому просмотр видео с высоким разрешением или включение "тяжелой" игры лучше отложить на более прохладные дни.

Защищать телефон от прямых солнечных лучей

Известная истина, которой многие пренебрегают, а зря — не стоит оставлять телефон на прямых солнечных лучах. Одновременное воздействие экстремальных температур и яркого света могут быстро привести смартфон в негодность. Гаджету, как и человеку, в жару безопаснее в тени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти простых лайфхаках, которые помогут продлить срок службы телефона.