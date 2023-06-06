Выплаты бойцам после войны: при каких обстоятельствах ждать начисления дополнительных средств

После войны бойцам Украина будет выплачивать некоторые деньги по разным обстоятельствам

В Украине военные получат финансовые выплаты и компенсации после увольнения со службы, однако теперь бойцы могут рассчитывать на дополнительные деньги уже после окончания войны.

Как сообщает Верховная Рада Украины, сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военный.

Согласно закону, "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", выплата будет касаться даже военных срочной службы.

На сайте ВР разъясняется, что в случае освобождения военного от службы по состоянию здоровья, он имеет право на единовременную выплату в 50% своего денежного обеспечения.

К тому же есть еще шесть человек, которым государство будет начислять выплату при следующих обстоятельствах:

увольнение с военной службы по возрасту;

в случае сокращения штата или проведения организационных мероприятий;

истечение срока контракта;

непосредственное подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение условий контракта командованием;

с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

Добавляется, что офицерам, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию, по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, могут назначить единовременную денежную выплату в размере 25% от месячной зарплаты. Для этого нужно иметь не менее 10 календарных лет выслуги перед государством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об единовременной денежной помощи военным, если те имеют инвалидность или пострадали в результате войны.