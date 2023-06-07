Плохие соседи: что нельзя держать рядом с телефоном и чем это грозит

Некоторые, на первый взгляд, безопасные привычки, могут нарушить работу телефона

Есть несколько приемов, которые помогут защитить смартфон в жару, однако некоторые предметы могут повредить гаджету даже просто находясь рядом.

О том, что нельзя класть рядом с телефоном, рассказал портал itechua.com.

Бывает и обратная ситуация — смартфон негативно сказывается на находящийся рядом предмет (например, размагничивает банковские карты). Хоть то, хоть то — проблематично, поэтому такого соседства — на столе, в кармане, или в сумке — лучше избегать.

Ключи. Многие привыкли носить телефон и ключи в одном кармане или отделении сумки — чтобы не потерять. Однако это крайне опасно для гаджета — металлические ключи могут сильно навредить дисплею. Поэтому их стоит держать подальше.

Еда. Тоже крайне нежелательный "спутник" для телефона — лучше держать его подальше и не класть на одну поверхность со снеками, печеньем и тому подобным. Вы рискуете не только запачкать мобильник, но и стать клиентом мастерской по ремонту телефонов, так как в устройство могут попасть крошки и нарушить его работу.

Деньги. Часто денежные купюры размещают между телефоном и чехлом, используя его как своеобразный кошелек — деньги не потеряются и не помнутся. Однако опасность в том, что купюры могут привести к перегреванию смартфона, особенно в летнее время. Поэтому этого, казалось бы, удобного соседства, также лучше избегать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять приложений лучше удалить со своего телефона. Они не только значительно замедляют его работу, но и приводят к быстрой разрядке.