Не спешите покупать новый: как спасти телефон после падения в воду

Вытащив телефон из воды, надо срочно выключить его — не поддавайтесь желанию проверить, работает ли он, так как это может привести гаджет в негодность

Чтобы не испортить телефон его нельзя держать рядом с некоторыми предметами, а также нужно защищать от воды. Однако иногда он все же может намокнуть и чтобы спасти гаджет, надо действовать немедленно и правильно.

Об этом рассказал портал Good housekeeping.

Что делать, если вы уронили телефон в воду?

Немедленно выньте смартфон из воды и тщательно протрите его чистой тканью.

Если телефон включен, сразу выключите его. Не поддавайтесь желанию проверить, работает ли он, так как это может привести его в негодность.

Если возможно, снимите заднюю панель и извлеките аккумулятор (к сожалению, это нельзя сделать с iPhone и другими смартфонами высокого класса). Извлеките SIM-карту и карту памяти, если она есть.

Аккуратно встряхните смартфон, чтобы удалить воду из порта для наушников, разъема для зарядки и других портов.

Поместите смартфон в миску с сухим рисом, полностью покрыв его, и оставьте минимум на 48 часов.

По истечению этого времени проверьте, чтобы в портах не остался рис, при необходимости извлеките крупинки пинцетом. Теперь можно включить телефон. Если он работает, нужно сразу создать резервную копию всех данных на случай, если он начнет барахлить.

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