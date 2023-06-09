Не надо так: 4 привычки, которые вредят телефону

Иногда пользователь сам виноват в проблемах

Существуют правила, которые продлят жизнь батареи телефона, но иногда владелец сам, не зная того, "убивает" любимый гаджет.

О привычках, которые вредят Android смартфону, рассказал портал itechua.com.

Игнорирование обновлений компонентов Android OS и стороннего софта

Прежде всего это приводит к накоплению ошибок, которые обязательно имеет каждое устройство и (или) его софт. Разработчики создают обновления, чтобы устранить их, но они просто не доходят до гаджета, которому не дают обновляться. Обновления позволяют устранить дефекты, которые со временем могут превратить телефон в "кирпич".

Обилие виджетов

Практически каждое приложение на Android имеет свой виджет — маленькую подпрограмму, которая сокращает время доступа к софту и дает возможность быстрого получения необходимых данных. Однако некоторые захламляют ими смартфон, используя по три-пять рабочих столов. То, что через виджет приложение открывается быстрее, чем через обычный ярлык — миф. Реальность такова, что обилие виджетов дают дополнительную нагрузку на CPU и батарею смартфона. Соответственно, автономность работы гаджета сокращается.

Бездумная установка новых приложений

Нередко при установке нового софта пользователи соглашаются на все запросы приложения, для того, чтобы как можно быстрее завершить процесс. При этом, в 60% случаев заражений вирусами и вредоносными программами можно избежать, если вникать в то, что просит сделать загруженный софт. Например, запрос на доступ к телефонной книге контактов от погодного информера должен насторожить.

Отказ от перезагрузки

Многие пренебрегают этим простым действием, но зря — любое длительно работающее устройство требует перезагрузки. Это помогает девайсу очистить временную память и закрыть фоновые процессы.

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