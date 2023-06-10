Отключение одной вредной функции на телефоне убережет от потери денег и не только

Публичные точки доступа Wi-Fi без пароля часто используются злоумышленниками для кражи информации

Некоторые привычки владельца ухудшают работу телефона, или создают другие проблемы. Например включенное автоподключение к Wi-Fi может стать причиной потерей личных данных, денег на банковском счете и других проблем. Ч

Как этого избежать, рассказал портал itechua.

Общедоступные точки Wi-Fi – удобный способ воспользоваться интернетом вне дома и сэкономить мобильный трафик. Автоподключение к Wi-Fi позволяет моментально подключаться к любой доступной сети, что многие и делают.

Однако это крайне опасно — публичные точки доступа Wi-Fi без пароля часто используются злоумышленниками для кражи информации. Чаще всего это происходит по одной из этих схем:

перехват информации в процессе ее передачи от пользователя маршрутизатору. При передаче данных через сомнительную сеть Wi-Fi, мошенники могут перехватить сообщения, файлы и т.п.);

создание поддельной точки доступа Wi-Fi. Злоумышленники создают собственную точку доступа с названием, не вызывающим подозрения, например, "Wi-Fi Cafe X". При подключении к ним, в руки мошенников попадают все передаваемые с ее помощью файлы.

Основная проблема автоподключения в том, что пользователь может даже не заметить, что его телефон подключился к сети Wi-Fi и совершать привычные действия, давая мошенникам доступ к своим личным данным.

В этом случае наиболее опасны:

отправка личных фотографий и других конфиденциальных файлов. Их могут использовать для шантажа;

вход в аккаунты, приложения (особенно банковские). Мошенники могут перехватить пароли и логины.

Чтобы избежать кражи конфиденциальной информации, файлов, паролей и логинов, необходимо:

Отключить автоподключение по Wi-Fi в настройках телефона. Выбирать Wi-Fi для подключения только вручную.

Если отключить автоподключение не получается, нужно контролировать, к каким точкам подключается телефон в общественных местах.

В общественных местах необходимо уточнять информацию о подлинности точки Wi-Fi. Лучше выбирать сети с паролем.

Пользоваться детектором безопасных точек Wi-Fi, например Avast Mobile Security.

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