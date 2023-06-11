Укр

Зонтики убирать или не стоит? Прогноз погоды на начало недели

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Погода во второй декаде будет дождливой Новость обновлена 11 июня 2023, 18:29
Погода во второй декаде будет дождливой. Фото Иллюстративное фото

Прятать зонтики украинцам пока не советуют

Погода в июне, как и прогнозировалось ранее, будет дождливой во второй декаде. Понедельник обещает не существенные дожди в ряде областей, а в середине недели ожидаются грозы.

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, температура воздуха в этот период будет колебаться в пределах климатической нормы.

Так, в понедельник, 12 июня, на юге, западе и в центре страны преобладать будет дождливая погода. В остальной части страны дожди ожидаются тоже, но локальные и с несущественной интенсивностью. Температура воздуха будет неравномерной — от +9 до +29 градусов. Так, днем на западе и севере страны столбики термометра покажут +9…+14 градусов. В центральных, южных областях и на востоке будет теплее — от +24 до +29 градусов. Также может усилиться ветер до 15–20 метров в секунду.

Во вторник и среду, 13–14 июня, дождливая погода сохранится по всей территории Украины, но дожди будут умеренными и локальными, а местами даже с грозами. Температура воздуха, несмотря на повышенную влажность, будет в пределах климатической нормы. Ветер будет преобладать восточной четверти.

Прогноз погоды в Украине на 10 дней читайте в нашем материале утром в понедельник, 12 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в районе Каховского водохранилища в ближайшие дни. Жители Херсонской области опасаются, что погодные условия могут усложнить эвакуацию и привести к большим разрушениям.

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