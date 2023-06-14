Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделеню Вооруженных Сил Украины, выполняющему боевые задания в Донецкой области, внедорожник Nissan Navara.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

"Ребятам нужен был автомобиль большой вместимости и высокой проходимости. Мы работаем в тех местах, где преимущественно попадаются не дороги, а направления. Поэтому всегда есть спрос на надежную технику, которая и доставит куда надо, и сохранит жизнь личному составу", — рассказал военнослужащий спецподразделения, которое получило авто.

При поддержке Гребенковского поселкового головы Романа Засухи на днях авто, загруженное необходимыми для военных средствами и вещами, передали бойцам.

В настоящее время автомобиль уже находится в зоне ответственности спецподразделения и помогает освобождать украинскую землю от врагов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждое новое авто — больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", — отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.