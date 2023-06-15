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Деньги уволенным военным: какие выплаты предусмотрены бойцам в Украине

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Есть одно условие, при котором будут начислены средства
Есть одно условие, при котором будут начислены средства. Фото Генштаб ВСУ

Изменения в начислении пенсий для уволенных военных не изменились

Украинские военные могут рассчитывать на дополнительные деньги после войны, к тому же есть пенсии, которые они могут оформить именно после увольнения.

Как сообщает директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко для издания "Апостроф", существует 3 пенсии для военных.

Какие пенсии предусмотрены для военнослужащих:

Пенсия за выслугу лет

Пенсию за выслугу лет назначают бойцам в процентах их месячного денежного обеспечения на день увольнения со службы после 1 октября 2020 года 25 лет календарной выслуги. Согласно постановлению, "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", минимальный размер пенсий за выслугу лет бывшим военным не может быть ниже 3,85 тысячи гривен.

Пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают военнослужащим, ставшим инвалидами в результате войны. Органы медико-социальной экспертизы устанавливают ряд следующих факторов: причина, группа, время наступления инвалидности и срок. Размер пенсии по инвалидности военного зависит от причин инвалидности и принадлежности к лицам с инвалидностью в результате войны или других лиц с инвалидностью.

К тому же таким военным предоставляются дополнительные гарантии:

  • минимальная пенсионная выплата у лиц с инвалидностью I группы не может быть меньше 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (13,6 тыс. грн);
  • ІІ группы – 525% (10,98 тыс. грн);
  • ІІІ группы – 360% такого прожиточного минимума (7,53 тыс. грн).

Пенсия в связи с потерей кормильца

Пенсию в связи с потерей кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего/погибшего военного, которые были на его содержании. Ее размер определяют в процентах денежного довольствия кормильца и зависит от причины его смерти.

" Главное условие назначения "военной" пенсии — увольнение с военной службы. " — говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о финансовых выплатах и компенсациях после увольнения со службы для военных.

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#Военные #Пенсии #Выплаты #ВСУ