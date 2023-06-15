Чем контрнаступление ВСУ обернется для россии: Зеленский дал четкий ответ

Новости с фронта в последние дни президент назвал положительными, но тяжелыми

На Западе считают, что контрнаступление ВСУ еще не началось. В то же время президент Украины считает, что успешные действия Сил обороны нашей страны, которые уже происходят на фронте, могут привести к проигрышу россии в войне.

Такое мнение Владимир Зеленский озвучил в интервью американскому телеканалу NBC News. По его словам, новости с передовой в целом положительные, но очень тяжелые.

Украинский президент подчеркнул, что от контрнаступления ВСУ будет зависеть исход войны. Чем успешнее оно будет, тем быстрее закончится война.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для россии проигрыш Украине в этой кампании (контрнаступления – ред.), я бы сказал, фактически означает проигрыш в войне", — отметил глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне боятся контрнаступления ВСУ и массово перебрасывают технику на юг. Спутниковые снимки показывают, что в Запорожской области существенно увеличилось количество боевой авиации россиян.

Вместе с тем, в Офисе президента подчеркнули, что не стоит ждать быстрых результатов от контрнаступления ВСУ. На некоторых участках фронта Украина продвигается вперед, но других подробностей пока что раскрывать не стали.