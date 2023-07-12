ВСУ получили 135 авто при содействии Favbet Foundation

Артиллерийскому подразделению передан внедорожник Mitsubishi L200

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал артиллерийскому подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль передан в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задачи на востоке страны.

Это уже 135-й автомобиль, полученный ВСУ и другими Силами обороны при содействии фонда с начала полномасштабного вторжения.

"Эти автомобили помогают нашим защитникам эффективно выполнять поставленные командованием задачи: перевозить личный состав, оборудование, амуницию и эвакуировать раненых. Сегодня мы преодолели отметку в 135 машин и не планируем на этом останавливаться. Это наш скромный вклад в нашу общую победу", — отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили также уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.