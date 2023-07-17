В Украине ожидается смена погоды: какие регионы накроют грозы и шквальный ветер
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Украинцев просят быть осторожными в эти дни
Пока в Европе температура поднимается до рекордных 47 градусов тепла, в Украине ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Непогода накроет большинство регионов страны.
Об этом предупредили в Ургидрометеоцентре. Объявлен желтый уровень опасности.
Так, по словам синоптиков, до конца суток 17 июля и ночью 18 июля на западе страны, а также в Житомирской области ожидаются грозы. Аналогичная погода прогнозируется утром и днем 18 июля во всех регионах Украины, кроме юго-востока.
Также ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с днем 18 июля в Сумской и Харьковской областях, а также в большинстве центральных регионов. Украинцев просят быть осторожными.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что синоптики прогнозируют жару до +36 градусов в нескольких областях 18 июля.