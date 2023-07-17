В Украине ожидается смена погоды: какие регионы накроют грозы и шквальный ветер

Украинцев просят быть осторожными в эти дни

Пока в Европе температура поднимается до рекордных 47 градусов тепла, в Украине ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Непогода накроет большинство регионов страны.

Об этом предупредили в Ургидрометеоцентре. Объявлен желтый уровень опасности.

Так, по словам синоптиков, до конца суток 17 июля и ночью 18 июля на западе страны, а также в Житомирской области ожидаются грозы. Аналогичная погода прогнозируется утром и днем 18 июля во всех регионах Украины, кроме юго-востока.

Также ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с днем 18 июля в Сумской и Харьковской областях, а также в большинстве центральных регионов. Украинцев просят быть осторожными.

Карта за 17 июля

Карта за 18 июля

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что синоптики прогнозируют жару до +36 градусов в нескольких областях 18 июля.