Важно не допустить ошибку: на что обращать внимание, когда снимаешь показатели счетчика за свет

Следует обратить внимание на то, сколько зон насчитывает счетчик

Чтобы снять показатели счетчика за электроэнергию, нужно правильно записать цифры, показанные на табло. Именно они отвечают за намотанные киловатты за месяц.

На портале ДТЕК дали подробную инструкцию о том, как правильно снимать показатели счетчика за свет и на что обращать внимание.

В Украине наиболее распространенные индукционные счетчики, у которых на табло от 5 до 7 цифр. Чаще всего последняя цифра (реже две) отделены запятой, цветом или отличается по размеру. Ее не нужно записывать при передаче показателей счетчика, так как она показывает десятые и сотые доли кВт/час. В случае, если на счетчике нет выделенной цифры, то записывать нужно все.

На табло счетчика по очереди выводятся несколько показателей: количество использованной электроэнергии, дата, время работы прибора и прочее. Сменяются они каждые несколько секунд. Многозонные счетчики также показывают как общее количество использованных киловатт, так и отдельное по зонам: Т1, Т2, Т3 и Т4. Чтобы правильно снять показатели, нужно дождаться появления нужно вам зоны или нажать кнопку "Ввод" для переключения данных до тех пор, пока не появится нужная информация.

омимо двухзонных счетчиков, которые учитывают отдельно показатели днем и ночью по разным тарифам, есть еще и трехзонные счетчики. Они редко встречаются в Украине и считают показания сразу в трех зонах, которые зависят от пиковых часов:

пик — от 8 до 11, от 20 до 22 часов (коэффициент к тарифу 1,5);

полупик — от 7 до 8, от 11 до 20, от 22 до 23 часов (коэффициент к тарифу 1);

ночь — от 23 до 7 часов (коэффициент к тарифу 0,4).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как быстро передать показатели газового счетчика без личного кабинета и регистрации. Достаточно отправить СМС с данными на короткий номер.