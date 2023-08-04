40 беспилотников украинского производства уже имеют допуск к эксплуатации и госконтрактам

С Генштабом были сформированы и укомплектованы первые в мире ударные рты БПЛА

В рамках проекта "Армия дронов" на вооружение украинской армии поступило 40 моделей украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Армии дронов".

"Дали старт массовому украинскому производству БПЛА. В рамках "Армии дронов" 40 моделей украинских беспилотников получили допуск к эксплуатации и поставляются на фронт. Еще год назад их было всего 7", — говорится в презентации.

Также за год было обучено 10 тысяч операторов дронов.

"Проект "Армия дронов" трансформировался от фандрейзингового проекта до системной программы, которая изменяет доктрину использования дронов на фронте, стимулирует развитие массового производства отечественных БПЛА, создает условия, при которых производство и поставка дронов являются максимально простыми. Украинские компании смогли масштабировать производство беспилотников в десятки раз, а некоторые — в сотни. Сейчас в рамках "Армии дронов" 40 беспилотников украинского производства имеют допуск к эксплуатации и уже получают государственные контракты. Это только начало. Оборонные технологии и инновации — наш приоритет", — сказал Михаил Федоров, вице-премьер министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации.

Системную поддержку в комплектации "Армии дронов" оказывает компания Favbet.

С Генштабом были сформированы и укомплектованы первые в мире ударные роты БПЛА.

53 авто для ударных рот "Армии дронов" предоставила компания Favbet Андрея Матюхи.

В настоящее время это 11 подразделений, которые входят в состав ВСУ и работают по новому подходу к обучению, менеджменту и доктрине применения дронов на передовой.

Также в рамках проекта начал формироваться первый в мире флот морских дронов.

Планируется, что к концу этого года "Армия дронов" вырастет до десятков тысяч беспилотников. Только за май-июль 2023 Госспецсвязи законтрактовал в 4 раза больше БПЛА, чем в 2022 году.