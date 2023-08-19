Марьяна Мамонова: "После войны украинская медицина может стать самой мощной в Европе"

Украина способна стать хабом для обучения зарубежных врачей, говорит военный медик

Российский плен разделил жизнь украинского медика и военнослужащей Марьяны Мамоновой на "до" и "после". Сегодня она — волонтер, общественный деятель и тот человек, возле которого сразу ощущаешь покой и уют.

Каждый день она пытается сделать максимально наполненным, ведь жизнь в неволе научила ее по-новому ценить свободу и по-другому воспринимать комфорт. Она уверена, что быть счастливым человеком очень просто. Главное — научиться радоваться каждому дню, ценить мелочи и то, что имеешь сегодня.

По мнению Марьяны, на втором году войны крайне важна психологическая поддержка, поэтому волонтерам и государству нужно работать над тем, чтобы эта помощь стала доступнее. Своим видением будущего страны после победы Марьяна поделилась в интервью организации "Дипломаты".

— Марьяна, как изменилась твоя жизнь после плена?

— Жизнь стала другой. Людям, которые возвращаются из плена, нужно время на адаптацию, принятие себя и поиск компромиссов с окружающими. Конкретно у меня изменилось отношение к жизненным приоритетам и ценностям.

Главное — научиться радоваться каждому дню, считает Марьяна

— Как ты изменилась личностно?

— Я стала более терпеливой, взрослой, мудрой, ответственной, но одновременно легкой для принятия важных решений. Я точно знаю, что жить нужно сегодня и ничего не откладывать на потом.

— "Жить нужно сегодня" — это твой главный вывод?

— Жить сегодня, радоваться, ценить мелочи, потому что наша жизнь состоит из мелочей и моментов, и каждый ценен по-своему. Я осознала ценность своей жизни, поняла, как важно помогать другим.

— Сегодня ты публичный человек. Понимаешь, что это большая ответственность?

— Да. Публичность довольно трудна, хотя поначалу по возвращении из плена я не понимала, почему привлекаю к себе столько внимания. Уже потом в перинатальном центре муж показал мне, какая была проделана работа для моего освобождения, соответственно, это и объясняет внимание журналистов. Мне пришлось учиться общаться с представителями СМИ, контролировать эмоции, потому что, отвечая на некоторые вопросы, я не могла сдержать слез. Впоследствии появился опыт и понимание, что можно говорить, а что не стоит.

— Чем занимаешься сегодня?

— Воспитываю ребенка и занимаюсь волонтерством. Недавно присоединилась к благотворительной организации "Дипломаты" и вместе с командой занимаюсь проектами по оказанию помощи украинцам.

После плена Марьяна Мамонова родила дочку

— Какая твоя миссия в организации "Дипломаты"?

— Помочь как можно большему числу людей: малоимущим, детям, медикам, а также военным, которые на каком-то этапе потеряли смысл жизни.

— Ты сказала, что хочешь выйти на новый уровень волонтерства. Будут ли с твоим участием новые проекты в организации?

— Мы будем работать с существующими проектами. Готовим грандиозный благотворительный проект, но пока не раскрываем все подробности. Придет время, и вы обо всем узнаете.

— Марьяна, как военный медик, каким видишь будущее украинской медицины?

— Война запустила такие процессы, которые могут сделать украинскую медицину самой мощной в Европе. Наши врачи получают уникальный опыт, который может быть ценным для зарубежных медиков, поэтому Украина способна стать хабом для обучения зарубежных врачей.

— Сегодня волонтеры стали движущей силой гражданского общества. Какие направления волонтерской работы в приоритете?

— В приоритете предоставление психологической помощи гражданским и военным. К сожалению, сегодня психологическая помощь доступна не для всех, и это одновременно новый вызов, ведь умение справляться со стрессом и своими эмоциями является залогом благополучия людей.

— Какой могла бы быть программа психологической поддержки? И как ее сделать действенной и доступной?

— Опытные психологи могли бы делиться своим опытом с менее опытными. В свою очередь, эти молодые психологи могли бы работать с людьми, которым нужна поддержка, и получать за это деньги от государства. Психологическая помощь сейчас должна быть доступна всем, потому что не все могут справляться с эмоциями во время войны.

Марьяна Мамонова: "Психологическая помощь должна быть доступна всем"

— Волонтерство за последние несколько лет превратилось в мощное крыло. Впрочем, мы должны не расслабляться, а постоянно искать новые ресурсы и проводить сборы. К чему украинским волонтерам нужно готовиться уже сегодня?

— К победе. Но следует понимать, что после этого начнется новый этап и новые проблемы. Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно готовить почву уже сегодня: набирать ресурс, нарабатывать новые нейронные связи, быть гибкими и готовыми к новым вызовам. Также волонтеры должны разработать концепцию видения своего будущего и озвучить эти пожелания властям. Государство должно всячески их поддерживать — кроме знаков отличия, стоило бы сделать для них социальный пакет, чтобы они понимали, что их ценят. Так у них будет мотивация работать дальше.