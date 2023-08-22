Два бабьих лета и не только: чем погода в сентябре удивит украинцев

В начале осени стоит ожидать температурные качели

После аномального последнего месяца лета сентябрь обещает сохранять летнее тепло и радовать украинцев температурой, но будут и довольно холодные дни.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

"Через несколько дней придет резкое изменение погоды: начнутся осадки и достаточно сильно похолодает. Также возможно достаточно сильное усиление ветра. Это изменение погоды как быстро придет, так же и быстро пройдет. Уже во второй половине первой декады сентября снова установится хорошая погода, потеплеет и будет практически без осадков", — сказал он.

Согласно прогнозам синоптика, в сентябре украинцам стоит ожидать бабье лето, но оно будет достаточно коротким.

"После этого температура снизится под влиянием дождей, но под занавес второй декады сентября снова установится хорошая погода, что будет означать приход второго бабьего лета, или просто потепление, как кто это называет", — подчеркнул Деркач.

Третья декада сентября также порадует своим теплом. Однако в этот период стоит ожидать дожди, которые в свою очередь немного собьют температуру.

"Уже к концу месяца будут царить довольно погожие дни, однако температура ночью начнет снижаться", — подытожил собеседник издания.

Отметим, что согласно прогнозу погоды на сайте Gismeteo, погода в Киеве в сентябре будет преимущественно дождливой, а к концу месяца произойдет серьезное похолодание.

Детальный прогноз погоды читайте в материале "Телеграфа": Три бабьих лета и ранние заморозки: народный синоптик рассказал, какой в Украине будет осень-2023.

Напомним, ранее Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", когда в 2023 году украинцам стоит ожидать первых заморозков. После них в страну вернется бабье лето.