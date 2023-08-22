Компания SOCAR завершила работы по утеплению лицея в городе Ирпень

Продолжается отделка фасада

Ирпенский гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой теперь имеет теплоизоляцию, которая поможет решить проблемы с отоплением здания. Продолжается отделка фасада, и уже вскоре каждый желающий сможет полюбоваться красной калиной, которая издавна символизирует для украинцев родную землю, и ласточками, которые несут радость и счастье.

В прошлом году компания SOCAR Energy Ukraine по поручению президента Ильхама Алиева провела ремонт этой школы и завершила все запланированные работы к началу нового учебного года. Была полностью обновлена кровля здания, отремонтированы классные комнаты, а также спортзал и бомбоубежище, заменены оконные рамы, установлены новые радиаторы отопления, проведены косметические работы.

Также в целях решения проблемы с электричеством общеобразовательная школа была обеспечена генератором.