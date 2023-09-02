Стереотип об украинских фамилиях: какие окончания преобладают в разных регионах

Фамилия может сказать многое о потомках человека

В мире существует стереотип насчет популярных украинских фамилий. Почему-то принято считать, что они имеют окончание исключительно "-енко". Однако это не так и формальных подтверждений этому стереотипу никаких нет.

На портале "Сурма" рассказали о том, какие окончание преобладают в украинских фамилиях и в каких регионах чаще всего встречаются. Всего в этом списке четыре позиции.

Ни в одном из регионов фамилии с окончанием на "-енко" не преобладают. Среди коренных украинцев их показатель колеблется от 30% в Черниговской области до 4% во Львовской области. В целом по Украине таких фамилий не больше 15%. Но если взять все украинские фамилии, которые только существует, то фамилии на "-енко" (Сидоренко, Костенко, Шевченко) действительно имеют самый высокий удельный вес.

На втором месте фамилии с окончанием на "-ук" (Дмитрук, Гончарук, Марчук). Около 30% носителей подобных фамилий живут на Волыни, а именно в Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Но также нередко встречаются и в других регионах.

Третье место занимают фамилии с окончаниями "-ский", "-цкий", "-зький". Почему-то в обществе принято считать, что они произошли от польского влияния, но на самом деле у многих славянских народов встречаются такие окончания в фамилиях. Происходят они от места проживания первого носителя. Если же населенный пункт расположен на территории Польши, то у такой фамилии действительно есть польские корни, если на территории Македонии — то она македонского происхождения, а если Чехии — то оттуда.

Кроме того, многие фамилии украинцев походят от названия украинских городов: Хорольский (Полтавская область), Уманский (Черкасская область), Шпольский (Черкасская область), Миргородский (Полтавская область), Нежинский (Черниговская область).

На четвертом месте украинские фамилии, которые походят от слов-существительных. К примеру, Дуб, Куница, Стриха, Колода и так далее. Они распространены по всей Украине, но преобладают на Закарпатье и в Полтавской области. А все из-за того, что в Полтавскую область в средневековье переселилось много людей из современного Закарпатья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские фамилии произошли от войска. Всего их восемь.