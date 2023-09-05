Антициклон Olenka принес роскошную погоду, но некоторым украинцам пора доставать теплые одеяла

Сентябрь начался с идеальной погоды

Осень постепенно входит в свои права, но дарит украинцам теплые и приятные дни. Начавшаяся неделя принесла сухую и мягкую сентябрьскую погоду.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Дни будут теплыми, но по ночам столбики термометров опускаются все ниже.

Во вторник, 5 сентября, по всей Украине будет сухо, переменная облачность. Днем столбики термометров будут показывать от 23 до 29 градусов выше нуля. В ночное время прогнозируется +10 +18 градусов, в Крыму — до +19.

Карта погоды 5 сентября

В среду, 6 сентября, температурные показатели будут аналогичными предыдущему дню. Осадков также не прогнозируется.

Карта погоды 6 сентября

Четверг, 7 сентября, снова подарит украинцам роскошную погоду. В дневные часы столбики термометров покажут 20-29 градусов со знаком плюс, теплее всего будет на юге. Ночью прогнозируется +10 +17 градусов.

Карта погоды 7 сентября

В пятницу, 8 сентября, дождей также не ожидается, солнце временами будут закрывать облака. Однако ночная температура местами опустится ниже +10 градусов: ожидается от 7 (Сумская область) до 17 (Крым) градусов тепла. В дневные часы столбики термометров покажут от 19 до 27 градусов тепла, прохладнее всего будет на востоке.

Карта погоды 8 сентября

Первій віходной недели, суббота, 9 сентября, в Украине также будет сухим и комфортным. Днем синоптики прогнозируют +20 +28 градусов, ночью будет от +7 до +14 градусов, в Крыму — +15.

Карта погоды 9 сентября

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, такие шикарные синоптические условия принес в Украину антициклон Olenka. Впереди — бабье лето, будет тепло, свежо и сухо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве в первую неделю осени. Осадки в столице не прогнозируются.