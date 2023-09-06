В Украине стоит бабье лето, но синоптики предупредили об опасности: прогноз до конца недели

Днем термометры поднимаются до летних градусов, но по ночам становится все холоднее

Хотя первые заморозки могут нагрянуть в Украину уже в сентябре, пока начало осени радует прекрасной погодой. В страну пришло бабье лето.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что такая синоптическая ситуация удержится "сколько видит глаз".

Итак, в среду, 6 сентября, по всей Украине без осадков, переменная облачность. В дневное время столбики термометров будут показывать +23 +29 градусов. Ночью синоптики прогнозируют 8-18 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды 6 сентября

В четверг, 7 сентября, температурные показатели днем прогнозируются на уровне +20 +27 градусов. В ночное время ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Будет сухо и солнечно.

Карта погоды 7 сентября

В пятницу, 8 сентября, температура воздуха будет практически аналогична предыдущему дню. Дождей не прогнозируется.

Карта погоды 8 сентября

Выходные также подарят роскошную погоду — будет сухо и солнечно. В дневные часы в субботу, 9 сентября, столбики термометров будут показывать 18-28 градусов со знаком "плюс", прохладнее всего будет на востоке и севере страны, на западе и юге градусы будут летними. Ночи становятся все прохладнее — прогнозируется +7 +13 градусов.

Карта погоды 9 сентября

Не разочарует и воскресенье, 10 сентября — осадков не ожидается, солнечно, небольшая облачность. Температура воздуха будет способствовать прогулкам — днем синоптики прогнозируют +19 +28 градусов, в ночное время будет от 7 до 14 градусов тепла.

Карта погоды 10 сентября

Однако в такой погоде, как предупреждают синоптики, есть и свой риск. 6-8 сентября в северных (6 сентября кроме Черниговской), центральных, южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности на 9 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве до конца текущей недели. В некоторые дни будет облачно и ветрено.