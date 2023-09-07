Укр

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной микроавтобус

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной микроавтобус Новость обновлена 07 сентября 2023, 13:43

С начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии фонда получили более 210 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины микроавтобус Volkswagen Transporter B5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже привлечен для выполнения поставленных задач в районе боевых действий на наиболее критичных участках фронта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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