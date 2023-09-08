С огнем в душе к победе. Бренд украинского коньяка "Довбуш Карпатский" помогает воинам из одноименной бригады

4 августа 2023 года "Торговый Дом АВ", производитель высококачественного украинского коньяка "Довбуш Карпатский", внес свой вклад в поддержку героических защитников Украины.

Бренд "Довбуш Карпатский" оказал военную и гуманитарную помощь (генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, старлинки и др.) воинам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша (ВЧ А4056), несущей службу на передовой.

Бригада "Довбуш" героически ведет борьбу на передовой за нашу свободу и независимость.

Руководство "Торгового Дома АВ" и бренд украинского коньяка "Довбуш Карпатский" выражают глубокую благодарность всем воинам бригады "Довбуш" за их усилия по защите нашей страны. Они являются ярким примером настоящего патриотизма, мужества и самоотверженности. Как и народный герой Олекса Довбуш несколько веков назад, они с огнем в душе демонстрируют отважный дух, смелость и храбрость в тяжких сражениях с врагом.

Украинский коньяк "Довбуш Карпатский" – это высококачественный продукт отечественного производства, сочетающий традиции качества и национальной гордости. Мы стремимся к совершенству в каждой бутылке, которую предлагаем нашим потребителям.

Наша миссия – не только радовать любителей изысканных напитков, но и поддерживать важные социальные инициативы. Сейчас это прежде всего помощь нашим военным.

ТМ "Довбуш Карпатский" — с огнем в душе.

Эксклюзивным дистрибьютором коньяка "Довбуш" на территории Украины является "Торговый дом АВ" – сильный и опытный дистрибьютор алкогольных брендов премиум-класса в Украине, с проверенной временем репутацией, который выполняет свои обязанности даже в условиях войны. Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей украинских брендов водки GreenDay, коньяка ADJARI, водки HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.