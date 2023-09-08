Спас командира, а сам получил тяжелейшие ранения: героическая история украинского воина

В теле воина нашли 15 осколков, три из которых он оставил себе на память

Украинские военные на фронте совершают невероятные поступки, спасая своих боевых товарищей, рискуя собственной жизнью. Героем одной из таких историй стал защитник Виктор с позывным "Отшел". Он спас раненого командира, а сам получил тяжелейшие ранения.

Соответствующее видео с рассказом военного было опубликовано на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Воин вспомнил, как в 2022 году его подразделение отправилось в зону боевых действий и вступило в первое тяжелое сражение, которое произошло на второй день после приезда в Степное.

"У нас было дежурство каждые два часа. У нас была очередь приготовить что-то на обед. Готовлю, возле парней присел, возле буржуечки. Это было недалеко от нашего дома. И слышу "выход". Первый пролетел мимо. Второй "выход". Я услышал "выход", но не услышал "приход". И буквально в двух метрах от меня лег фугас. Парни увидели и говорят: "Ты, наверное, родился в очень большой рубашке, что он не разорвался", — рассказал "Отшел".

На следующий день снова произошел бой, пошли танки и украинских военных начали штурмовать. Выходя из дома Виктор увидел танк, который стоял примерно в четырех метрах от него и был повернут дулом. После этого военный с позывным "Хотабыч" сказал, что в доме стоит гранатомет, но для этого нужно проскользнуть перед танком.

"И он пошел. Он не дошел до этого дома. Только он зашел в двери, прогремел выстрел с танка. Он упал и начать кричать: "Помогите". Я говорю: "Я пойду, заберу!", потому что человек жив, а оставить его для кадыровцев, вы знаете, это очень тяжело. Я пошел. Я перебежал перед тем танком, схватил его, чтобы потянуть, а он в бронежилете и тело расслаблено. Его тяжело тащить. Я позвал Сергея и сказал: "Помоги, я не смогу сам его перетащить". Мы только его перетащили и прозвучал взрыв. Сидя возле этого "Хотабыча" я увидел, что у меня в руке дырка", — вспоминает Виктор.

На фото - Виктор "Отшел"

После этого взрыва произошел еще один, в результате чего военного буквально перевернуло. Лежа на боку он увидел своего побратима Сергея, который помогал спасать "Хотабыча". У него разорванные колени, а сам он лежит и кричит о помощи.

"Я дополз к нему, сорвал с него турникет и говорю: "Перетягивай сам, потому что я хочу еще себя перетянуть". Я успел перетянуть себе только руку и все. Я потерял сознание. Ранение было в руку, повырывало кости на правой руке, два осколка в легких и ноге", — говорит воин.

В целом в теле Виктора нашли 15 осколков, три из которых он оставил себе на память. В Госпогранслужбе отметили, что за добросовестное и успешное выполнение боевых задач пограничник награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотой крест".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский морпех стал Героем Украины. В ходе визита в Донецкую область президент Владимир Зеленский вручил ему орден "Золотая звезда" и присвоил звание Героя.