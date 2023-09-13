Перевод на зимнее время 2023: когда и куда будем переводить стрелки часов

В Украине есть два сезонных времени

Осенью в Украине принято переводить часы на зимнее время, то есть на час назад. Происходит это ежегодно в последнее воскресенье октября.

Это регламентировано постановлением КМУ №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Именно этот документ закрепил на законодательном уровне необходимость перевода часов дважды в год для всех украинцев.

В 2021 году Верховная Рада пыталась отменить переход на сезонное время. Но законопроект не прошел финальное чтение и не был одобрен. Поэтому переход на зимнее и летнее время в Украине по-прежнему актуален. Если весной украинцы переводят часы на час вперед, чтобы перейти на летнее время, то осенью все происходит наоборот.

Каждый год в последнее воскресенье октября часы нужно переводить на час назад для перехода на зимнее время. В 2023 году это произойдет 29 октября в 04:00 по киевскому времени.

Как правильно переводить часы

Перевести часы на зимнее время необходимо на всех гаджетах: компьютерах, телефонах, электронных часах и так далее. Как правило, смартфоны и другие гаджеты самостоятельно переводят время на час назад без вмешательств человека. Если же в доме есть механические часы (наручные или настенные), то их нужно переводить вручную.

Также не стоит забывать про часы на кухонных приборах, к примеру на микроволновке, а также в авто. Она не перестроятся автоматически на зимнее время и нужно перевести их вручную.

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