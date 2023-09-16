Выходные будут солнечными, но в одной области покапает: прогноз на ближайшие дни

Сентябрь продолжает радовать украинцев чудесной погодой

Несмотря на то, что сентябрь перевалил за половину, погода в Украине стоит теплая. Выходные порадуют солнцем и почти летними градусами.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Ближайшие дни будут погожими, только на Закарпатье в воскресенье возможна гроза.

В субботу, 16 сентября, осадков в Украине не прогнозируется, переменная облачность. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов со знаком "плюс", ночью будет от 7 до 17 градусов тепла.

Карта погоды на 16 сентября

В воскресенье, 17 сентября, на большинстве территорий Украины также без осадков, только на Закарпатье вероятны дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +20 +26 градусов, в ночное время ожидается 8-17 градусов выше нуля.

Карта погоды на 17 сентября

В понедельник, 18 сентября, картина с осадками будет такой же, как и днем ранее. Температурные показатели тоже останутся на уровне воскресенья.

Карта погоды на 18 сентября

Вторник, 19 сентября, принесет дожди еще в несколько западных областей, на остальной территории без осадков, переменная облачность. Температура воздуха порадует — синоптики прогнозируют днем +22 +27 градусов, ночью будет 11-17 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 19 сентября

В среду, 20 сентября, дождливая погода охватит весь запад, а также Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области. В дневное время прогнозируется +22 +27 градусов, ночью — 11-17 градусов тепла.

Карта погоды на 20 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода в выходные будет в Киеве. Максимальная дневная температура прогнозируется в субботу.