Выходные будут солнечными, но в одной области покапает: прогноз на ближайшие дни
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Сентябрь продолжает радовать украинцев чудесной погодой
Несмотря на то, что сентябрь перевалил за половину, погода в Украине стоит теплая. Выходные порадуют солнцем и почти летними градусами.
Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Ближайшие дни будут погожими, только на Закарпатье в воскресенье возможна гроза.
В субботу, 16 сентября, осадков в Украине не прогнозируется, переменная облачность. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов со знаком "плюс", ночью будет от 7 до 17 градусов тепла.
В воскресенье, 17 сентября, на большинстве территорий Украины также без осадков, только на Закарпатье вероятны дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +20 +26 градусов, в ночное время ожидается 8-17 градусов выше нуля.
В понедельник, 18 сентября, картина с осадками будет такой же, как и днем ранее. Температурные показатели тоже останутся на уровне воскресенья.
Вторник, 19 сентября, принесет дожди еще в несколько западных областей, на остальной территории без осадков, переменная облачность. Температура воздуха порадует — синоптики прогнозируют днем +22 +27 градусов, ночью будет 11-17 градусов со знаком "плюс".
В среду, 20 сентября, дождливая погода охватит весь запад, а также Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области. В дневное время прогнозируется +22 +27 градусов, ночью — 11-17 градусов тепла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода в выходные будет в Киеве. Максимальная дневная температура прогнозируется в субботу.