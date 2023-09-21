Укр

Favbet Foundation передал стрелковому подразделению ВСУ очередной пикап высокой проходимости

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Favbet Foundation передал стрелковому подразделению ВСУ очередной пикап высокой проходимости Новость обновлена 21 сентября 2023, 13:35

При содействии благотворительного фонда Силы обороны уже получили более 220 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал стрелковому подразделению пикап высокой проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже работает в составе Сил обороны, помогая повышать эффективность выполнения поставленных задач.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Теги:
#Favbet Foundation