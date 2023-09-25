Успейте насладиться теплом и солнцем: синоптики назвали дату похолодания

Последняя неделя сентября продолжает эстафету "летней" погоды

Первый месяц осени принес Украине почти летнюю погоду и последняя неделя сентября не станет исключением. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют прогнозы на сайте Укргидрометцентра. Всю неделю ожидается чудесная, практически летняя погода.

В понедельник, 25 сентября по всей стране без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +21 +29 летних градусов, в ночное время синоптики прогнозируют от 11 до 19 градусов тепла.

Карта погоды на 25 сентября

Во вторник, 26 сентября, синоптическое благополучие продлится — осадков не прогнозируется, днем столбики термометров покажут +23 +28 градусов. В ночные часы будет 11-18 градусов с отметкой "плюс".

Карта погоды на 26 сентября

В среду, 27 сентября, температурные показатели будут практически аналогичны предыдущему дню. По всей стране сухо, переменная облачность.

Карта погоды на 27 сентября

В четверг, 28 сентября, погода также будет замечательной — солнечно, без осадков. Днем градусники покажут +23 +27 градусов, в ночное время прогнозируется 11-17 градусов тепла.

Карта погоды на 28 сентября

В пятницу, 29 сентября, зонты украинцам также не понадобятся, осадков не прогнозируется. Днем ожидается от +23 до +27 градусов выше нуля, ночью столбики термометров будут показывать +11 +17 градусов.

Карта погоды на 29 сентября

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, ближайшее ощутимое похолодание в Украине ориентировочно ожидается 4-5 октября. До этого времени погода будет баловать украинцев чудесными днями.

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