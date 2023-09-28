Стартовала передача показателей газа и электричества: как передать и какие сроки
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При передаче показателей несвоевременно, количество использованого ресурса начислят по средним показателям
В Украине в последние числа месяца началась передача показателей счетчиков газа и электроэнергии. На передачу показателей отводится всего несколько дней, чтобы они были зачислены на первое число.
Компания "Нафтогаз Украины" отметила, что передача показателей продлится до 5 октября. В общей сложности компания предлагает пять способов передачи информации об объеме потребленного газа. Среди них:
- чат-боты в Viber и Telegram
- с помощью СМСки на номер 4647
- в личном кабинете
- по упрощенной процедуре на сайте
- автоматически используя систему ivr из разных номеров 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).
Однако жителям разных регионов Украины следует сначала проверить, кто является их поставщиком газа, ведь передавать показатели через "Нафтогаз" пока есть абоненты из 16 регионов Украины. В их числе Харьковская, Житомирская, Сумская, Донецкая и другие области.
Что касается показателей электроэнергии, то они также должны быть переданы за два дня до окончания продолжающегося календарного месяца и до третьего числа следующего. В случае если данные передать позже, они будут засчитаны не на первое число. Показатель для платежки может быть подсчитан по среднесуточному объему потребителя. Передача показателей производится на ресурсы облэнерго в каждом регионе.
Напомним, "Телеграф" рассказывал как правильно снимать показатели со счетчика электричества. Также в Украине продолжается поверка счетчиков, пропустивших ее через военное положение, а также уже подошедший их срок. Избежать этой поверки нельзя – показатели перестанут принимать.