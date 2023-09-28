ULTRAOCEANMEN: украинец преодолеет 25 км для сбора на ВСУ

Алексей Теряхин планирует привлечь внимание европейцев к полномасштабной войне в Украине

30 сентября в итальянском городке Палермо состоится один из самых сложных заплывов – ULTRAOCEANMEN. В течение 10 часов тридцать участников со всего мира должны проплыть 25 километров по Средиземному морю в пределах острова Сицилия. Одним из них будет и наш земляк – украинский пловец-любитель Алексей Теряхин. Он планирует не только преодолеть дистанцию, но и привлечь внимание европейцев к полномасштабной войне в Украине.

OCEANMEN – это мировая серия заплывов в открытом море, в которых каждый месяц спортсмены преодолевают разные по объему дистанции в живописнейших уголках, таких как Кюрасао, Дубай, Мадейра и даже Киев.

Для Алексея заплыв на такую ультрабольшую дистанцию не нов – в 2019 году он стал первым украинцем, преодолевшим Гибралтарский пролив между Испанией и Марокко (за все время пролив проплыли лишь около 2500 человек). В период подготовки к заплыву Алексей также создал уникальный благотворительный проект под названием "Плыви к цели". Его цель – показать, что, несмотря на отсутствие спортивного прошлого, возможно достижение любых целей. Шесть человек в возрасте 60+, никак не связанные со спортом, должны были тренироваться под наставничеством Алексея, чтобы совершить любительский заплыв OCEANMEN на дистанции в 1,5 и 5 км летом 2020 года на озере Орта в Италии.

Также Теряхин является основателем компании "Арсенал Патриота", занимающейся производством украинских бронеплит. С началом войны в 2014 году их было изготовлено уже почти 100 000 шт. В этом году вместе с Международной волонтерской организацией "Armoured Turtle" и ULTRAOCEANMEN Алексей организует сбор средств на британскую бронированную гусеничную машину скорой помощи FV104 Samaritan для известного подразделения "А" Службы безопасности Украины.

Эта техника может быстро добраться и выполнить эвакуацию до четырех раненых военных даже под обстрелами, и таким образом обеспечить эвакуацию в пределах "золотого часа", что спасает до 90% раненых. Стоимость такого авто в новом состоянии – около $100 тыс. Финальная цель благотворительной кампании – собрать средства на 6 таких скорых.

"ULTRAOCEANMEN продолжают поддерживать Украину и нашу инициативу. В условиях, когда многие спортивные организации возвращают россиян к стартам, надеюсь, что наш сбор поможет спасти многие жизни на фронте", — прокомментировал будущий старт сам Алексей.

Поддержка благотворительного сбора средств может значительно повысить шансы успешной эвакуации и помочь в сохранении здоровья раненых защитников.

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