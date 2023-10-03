В Украине - бабье лето, но кое-где стоит ждать осенних дождей: прогноз погоды на неделю

Погода продолжает радовать украинцев, но октябрь уже показывает характер

Хотя температура воздуха постепенно снижается, в Украине продолжает стоять сухая и по-преимуществу теплая погода. Осадков в октябре, по прогнозам синоптиков, будет мало, а температура воздуха будет выше нормы.

Прогноз погоды на 3-7 октября дали синоптики Укргидрометцентра. Резких изменений синоптической ситуации не ожидается.

Во вторник, 3 октября, в Украине будет сухо, переменная облачность. Днем столбики термометров покажут от 16 до 24 градусов тепла, в ночные часы прогнозируется +4 +12 градусов.

Карта погоды на 3 октября

Среда, 4 октября, принесет небольшие дожди в западные, северные и центральные области. Ночью в восточных областях 4-9 градусов выше нуля, днем в южной части и центральных областях 21-26 градус тепла. В западных областях днем, а также северных и центральных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

В четверг, 5 октября, незначительные дожди прогнозируются в южных и восточных областях, на остальной территории без осадков. Днем ожидается от 16 до 23 градусов с отметкой "плюс", ночью градусники покажут 6-20 градусов тепла.

Карта погоды на 5 октября

В пятницу, 6 октября, дожди вероятны почти по всей стране, за исключением нескольких областей. В дневные часы синоптики прогнозируют +14 +23 градуса, ночью будет от 7 до 14 градусов выше нуля.

Карта погоды на 6 октября

Суббота, 7 октября, будет дождливой для жителей некоторых западных, центральных и северных областей, понизится и температура воздуха. Днем ожидается +11 +16 градусов, на юге до +19. В ночные часы столбики термометров покажут 5-12 градусов тепла.

Карта погоды на 7 октября

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова рассказала, какой месяц зимы будет самым холодным. По ее словам, зимний период в Украине теперь длится не три месяца.