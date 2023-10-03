"Пів'яблука" или "пів яблука": простые правила, чтобы написать эти слова на украинском правильно

Новое правописание упростило правила

Многие допускают ошибки при написании слов с частицей "пів" в украинском языке. К примеру, некоторые путают, как правильно написать: "пів міста" или "півміста""пів'яблука" или "пів яблука". Однако есть довольно легкое правило, запомнив которое вы всегда будете писать правильно эти словосочетания.

Согласно новой редакции правописания "пів" пишем отдельно от существительных, но в этом случае есть нюансы. Об этом пишет сайт "Мова — ДНК нації".

Таким образом выходит, что "пів яблука", "пів міста", "пів Києва" и т.д. следует писать раздельно. Важно запомнить, что обращать внимание нужно на второе слово. "Пів" во всех случаях пишем отдельно от существительного, если оно стоит в родительном падеже.

Также есть случаи, когда частицу "пів" мы пишем слитно со словом. Так, когда существительное в именительном падеже и речь идет о явлении или вещи в целостном объекте. Например: "півострів", півкулі и т.д.

"Піваркуш (але пів аркуша), південь (але пів дня), півкуля (але пів кулі), півколо (але пів кола), півострів (але пів острова)", — отметили языковеды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означает украинский фразеологизм "ходити під вусом" и в каких случаях его обычно применяют.