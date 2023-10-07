После затяжных дождей тепло вернется в Украину

Температура в +20 порадует жителей нескольких областей уже через несколько дней

Конец первой недели октября ознаменуется резким ухудшением погоды. Украинцев ожидают дожди, ветер, холод. Однако не стоит думать, что на зиму вернулось окончательно. Осень еще побалует жителей Украины теплом и солнцем.

По данным украинского гидрометцентра, начало второй недели октября будет холодным, однако уже с середины температура начнет уверенно расти. Уже с 11 октября погода начнет улучшаться, но тепло сначала почувствуют жители запада и юга Украины. Самыми теплыми областями станут Крым, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Херсонская и Николаевская – ожидают до +20 днем. На востоке дневная температура не превысит +13, на юге удержится на границе +18-20 градусов, на севере до +15 и в центре +18. В столице Украины днем местами будет дождь, воздух прогреется максимум до +14.

Погода на 11 октября в Украине

Уже на следующий день станет еще теплее, однако теплый фронт будет продвигаться по Украине постепенно. В восточных областях в четверг температура будет колебаться от +15 до +17.

Погода на 12 октября в Украине.

Синоптик Игорь Кибальчич считает, что температура будет расти медленно, основная часть роста придется на 18-20 октября. При этом с этого периода вырастет вероятное количество осадков и небо затянет облаками. Он прогнозирует бабье лето на вторую половину октября, однако дать прогноз по его продолжительности не готов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первый мокрый снег возможен в Карпатах уже в воскресенье 8 октября. Заморозки на почве могут появиться в ночь на 9 октября – самое холодное на востоке и севере.