Укр

ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 09 октября 2023, 14:49

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины получили очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 и зарядные станции EcoFlow Delta 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

5 дронов и 2 зарядные станции поступили в распоряжение одного из подразделений, принимающих участие в наступательной операции на Запорожском направлении.

Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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